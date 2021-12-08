مجدي الهواري عن وفاة شقيقه: «فقدان الأخ ألمه شديد أوي»

تحدّث المخرج مجدي الهواري، عن وفاة شقيقه «جمال»، الذي غيّبه الموت وشيّعت جنازته أمس من مسجد المشير في التجمع الخامس، بحضور عدد من المشاهير الذي حضروا لمواساة الهواري، قائلا: «هكتب كتير فيك يا غالي يا ابن الغاليين، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي جمال الهواري، الأخ والصديق والأب والحبيب، كسرت قلبي يا جمال، بكاء وحزن كتير، ربي ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

وكتب مجدي الهواري قبل قليل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «فقدان الأخ طلع آلمه شديد أوي، ربنا ما يكتبها علي حد».

عزاء جمال الهواري

وأُقيم مساء أمس، عزاء جمال الهواري، شقيق المخرج مجدي الهواري، في مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد من المشاهير الذين حرصوا على تقديم العزاء ومواساة الهواري في فقدان شقيقه.

عزاء شقيق مجدي الهواري

وكان الفنان الكبير يحيي الفخراني، أول من وصل إلى العزاء للوقوف إلى جانب مجدى الهواري، وحضر معه أيضا مصطفى شعبان ومادلين مطر ومحسن منصور وأحمد الشامي، وعدد آخر من المشاهير.

كما حضر أيضا، أبناء المخرج مجدى الهواري؛ للوقوف بجانب والدهم، بينما غابت والدتهم الفنانة غادة عادل، عن تقديم العزاء، ولم تحضر الجنازة التي شيعت صباح أمس.

وكان من بين اللقطات التي لفتت الانتباه في العزاء، انهيار ابنة جمال الهواري، شقيق مجدي الهواري، بسبب فقدان والدها وحاول الجميع تهدئتها.

تشييع جثمان جمال الهواري

وشيّع جثمان جمال الهواري، صباح أمس، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور شقيقه المخرج مجدي الهواري، وكان العزاء في مسجد المشير أمس الثلاثاء.