«مياه جنوب سيناء» تستعد لمواجهة السيول بـ11 سيارة لشفط المياه

تتعرض محافظة جنوب سيناء كل عام للأمطار التي تؤدي إلى حدوث سيول تختلف قوتها من منطقة إلى أخرى، ومن ثم تتسبب في أزمات داخل المدن وخارجها، أبرزها تراكم كميات هائلة من المياه ومخلفات السيول من الطين والصخور، ما يعيق حركة المواطن ويتسبب في بعض المشكلات المرورية.

وتعرضت مصر الشهر الماضي لطقس سيئ، وتساقطت الأمطار على مدن دهب وشرم الشيخ ورأس سدر ونويبع، وتسببت الأمطار في وجود تراكمات مياه بالشوارع، وعلى الفور قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء بالتنسيق مع المدن المتضررة، وتم رفع كميات كبيرة من المياه.

9 سيارات لكسح المياه

وقالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، أن الشركة استعدت لمواجهة الأمطار والسيول التي تتعرض لها جنوب سيناء، وذلك برفع درجة الاستعداد علي مستوى مدن المحافظة، وتدريب العاملين على التعامل مع تراكمات مياه بحرفية وسرعة لإزالتها فور تراكمها.

وأوضحت أن اللواء أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء وضع خطة الطوارئ، وهي لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة على مدار الساعة، مع ضرورة المتابعة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأضافت أنه جرى توفير 9 سيارة كسح بالمحافظة، وتوزيع سيارة على كل مدينة، إضافة إلى وجود سيارتين لشفط الرواسب.

أجهزة لمنع التعدي على خطوط المياه

وأكدت المهندسة حنان عمر، أن الشركة نفذت مشروعا لمنع التعدي على خطوط المياه بهدف الحفاظ علي كميات المياه المنتجة، حيث جري تفعيل منظومة «DMZ» الإلكترونية الخاصة بتركيب وتشغيل أجهزة قياس التصرف والضغوط.

وأشارت إلى أن الأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية، ويستطيع من خلالها الفنيون بالشركة معرفة مكان التعدي على خط المياه.

وقالت رئيس الشركة، إنه جرى تركيب 5 أجهزة بمناطق بقطاع جنوب سيناء، بداية من محطة غرب النفق المرشحة حتى خزان القمة.