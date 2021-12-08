تعليق لقارئ قرآن يثير الجدل: «الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق»

«الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق.. تتذكر الآخرة وتخشى هولها.. رب هب لي من لدنك رحمة».. تعليق غريب أثار الكثير من الجدل، خاصة أنّ صاحبه الذي يصف نفسه عبر حسابه «الشيخ صديق إبراهيم الحشاش» على فيس بوك، بأنّه «قارئ قرآن. ..عضو نقابة قراء ومحفظي القرآن في مصر»، كتبه على فيديو له وهو يتلو القرآن الكريم.

تعليقات كثيرة هاجمت القارئ، على العنوان الذي كتبه على الفيديو، واصفين الجملة بأنّها «لا تليق حين يكون الحديث عن القرآن الكريم»، فضلا عن قراءته التي قالوا أنّها مليئة بالأخطاء، حيث كتب محمد رجب: «يا عم انت ده كلام يكتبه واحد حافظ كتاب الله، اتق الله وتعلم الأدب مع كتاب الله».

بينما كتب محمد هشام: «يا جدع اتق الله، قراءتك لا تجويد ولا قراءات مضبوطة».

وعلق حساب باسم أحمد محمد المغربي: «فايق.. أمال لو كان نايم هيعمل إيه!».

وكتب أنس سراج: «معذرة يا شيخ بس هو حضرتك بتعمل إيه، واوعى تقولي بتقرأ قرآن، لا وكمان بقراءات، حرام عليك والله».

وكتب عبدالرازق نصار «والله حرام اللي بيحصل داا ؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل».

وعلق حساب باسم نور الديان: «لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هذاك من القراءة في شيء، ده اسم جديد يدعي الهبد، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وكتب عبدالرحمن مبروك: «لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم سيحاسبك الله على ما تفعله في قرآنه، أنت جايب القراءات دي منين؟».

وأيضا علق حساب باسم الشيخ باسم منصور، قائلا: «ثواني بس يا شيخ، هو فين القرآن وفين الأحكام، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعلق حساب باسم أحمد إبراهيم: «أولا أنا مش أزهري ولا أعلم في حكم التجويد، بس انصحك نصيحة لله سيب أهل القرآن للقرآن، أما انت شوفلك سبوبة غيرها، أنت لا صوت ولا أحكام وإلى الله نشكو».