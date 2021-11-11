نقيب القراء عن إنتاج عمر كمال لشرائط قرآن: لا مانع من ذلك لكن بشروط

أثار المطرب عمر كمال حالة من الجدل بعد إعلانه لـ«الوطن» عن استعداده لافتتاح شركة لإنتاج شرائط قرآن بأصوات مقرئين جُدد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه علق الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية على تصريحات مطرب المهرجانات قائلاً: «يحق له كشركة إنتاج أن ينتج شرائط القران الكريم، ولكن لابد من حصوله على تصريح من جانب نقابة القراء».

وأضاف: «عند أحذ الموافقة يتم إرسال لجنة تراقب التسجيل داخل الاستوديو، للتأكد من أن القراءة تُتلى بشكل سليم، وعدم خروج أي حروف أو كلمات بشكل غير سليم، وبعدها يتم عرض التسجيل على مشيخة الأزهر لأخذ الموافقة بالتسجيل.. فالموضوع ليس سهلًا، وله ضوابط وإجراءات وموافقات لكي يتم».

وقال الشيخ حشاد، إن عمر كمال، كونه يؤدي الأغاني والمهرجانات ولديه شركة إنتاج أغاني، فإن ذلك لا يضر إذا تم تخصيص جزء من شركته لإنتاج وتسجيل القرآن الكريم بأصوات مقرئين.

وكان عمر كمال قد أعلن خلال تصريحات لـ«الوطن» عن اتخاذه لهذه الخطوة، مؤكدًا أنه لن يُسجل القرآن بصوته، وإنما سينتج شرائط قرآن بأصوات مقرئين جدد.

عمر كمال يحتفل بتخطي «ضيعنا» للمليون مشاهدة

وفي سياق آخر، احتفل عمر كمال، مساء اليوم، بتخطي عدد مشاهدات كليبه الجديد «ضيعنا» لحاجز المليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأغنية التي قام بغنائها بمشاركة عبد الباسط حمودة والراقصة أوكسانا.

عمر كمال يشارك بحفلين في موسم الرياض

ويحيي عمر كمال حفلاً غنائياً، اليوم، بمدينة الرياض في السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي، ومن المقرر أن يحيي حفلاً آخر، غداً الجمعة.

وأعرب المطرب الشاب عن تشوقه لمقابلة الجمهور السعودي، قائلًا: «أحب هذا الجمهور لأنه مضياف بطبعه، واستقبلني بشكل جيد منذ وصولي إلى هناك».