طليقة مصطفى فهمي تعلن مشاركتها في «الحرير المخملي»: أول تجربة في مصر

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، عن مشاركتها في مسلسل «الحرير المخملي»، الذي يعد أولى تجاربها الفنية، وأول ظهور لها بعد أزمة طلاقها التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

فاتن موسى تعلن مشاركتها في عمل فني جديد

ونشرت موسى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، فيديو مجمع لعدد من مشاهدها في المسلسل، معلقة: «بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله اتكالي دائما وأبدا، أول عمل فني تلفزيوني أشارك فيه في مصر، مسلسل الحرير المخملي، إخراج أحمد حسن، دعواتكم وإنشاء الله ألقاكم في مزيد من الشخصيات والأعمال الفنية».

محامية فاتن موسى تكشف سرقة متعلقات موكلتها الشخصية

وكان طلاق الفنان مصطفى فهمي وفاتن موسى أثار الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث كشفت إيناس فوزي، محامية فاتن موسى، عن تفاصيل اتهام موكلتها باقتحام شقة الفنان مصطفى فهمي.

وقالت في تصريحات تليفزيونية: «النيابة قالت مفيش أي كسر في الباب ولا أي حاجة، بس دخلنا ملاقيناش أي حاجة من حاجتها الشخصية نهائي في الشقة، كان فيه منقولات خاصة بيها زي الحلل والمطبخ والمعالق دي كانت موجودة»، مشيرة إلى أنّها لم تجد أي من مصوغاتها وأدواتها الشخصية، وأي حقائب داخل الشقة تخص موكلتها، لذلك اتصلت بالنجدة على الفور.