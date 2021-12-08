ضبط أغذية مجهولة المصدر في محال شهيرة ببورسعيد (صور)

تمكن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، من ضبط كميات كبيرة من كريمة الشيكولاتة والبطاطس نصف المقلية غير مدون عليها بيانات أو فواتير تدل على مصدرها، وذلك فى محال شهيرة بالمحافظة.

وأوضح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن حملة مكبرة تمكنت من ضبط 500 علبة كريمة شيكولاتة بالبندق معبأة داخل علب بلاستيكية مجهولة المصدر، ما يشكل خطرا على صحة الأطفال والمواطنين.

ضبط 100 كيلو جرام بطاطس نصف مقلية بمطاعم شهير

كما أعلن ناصر ثابت عن ضبط 100 كيلو جرام من بطاطس نصف المقلية بأحد أشهر المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة بحي الشرق، وذلك بدون مستندات أو فواتير تدل على صحة مصدرها وتواريخ إنتاجها، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار 113 لسنة 1994، والخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

وأعلن أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وذكر أن الحملة نُظمت تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية ببورسعيد، وقيادة المهندس خالد فهمي مدير الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة التموينية، ومحمد السحراوي وياسر جمعة والعربي عبد الحليم وحسن عبد الله وكبار مفتشي الرقابة التموينية، بالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقي مدير إدارة حماية المستهلك.

التواصل مع غرفة عمليات التموين لرصد المخالفات

وطالب وكيل التموين ببورسعيد المواطنين بالتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية في حال رصد أي مخالفات، مشيرا إلى أن حملات التموين مستمرة طوال اليوم لضبط أي مخالفات بالأسواق.