اليوم.. انتهاء التقديم على وظائف وزارة التموين

ينتهي، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، استقبال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لطلبات وظائف وزارة التموين، والمعلنة عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين، والتي كانت تتسلمها الأمانة الفنية للجنة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا منذ أن تم الإعلان عن الوظائف يوم 9 نوفمبر الماضي.

التقديم ينتهي اليوم.. 7 وظائف قيادية في وزارة التموين

وطبقا للمعلن عبر موقع وزارة التموين، فإن التقديم للوظائف القيادية المتاحة في الوزارة، والتي يبلغ عددها 7 وظائف بوزارة التموين سينتهي اليوم الأربعاء، والتي تشمل: «مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية ومدير مديرية التموين والجارة الداخلية بمحافظة الأقصر».

وحددت وزارة التموين، عدة شروط الوظائف المتاحة، على أن تقدم الطلبات إلى اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة التموين الكائن 99 شارع قصر العيني بالقاهرة، على أن يتم إرفاق مستند حالة وظيفية حديث ومعتمد ومختوم من جهة العمل مع طلب التقدم على الوظيفة، موضحا به البيانات التالية:

1- تاريخ ومحل الميلاد.

2- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

3- تاريخ التعيين.

4- التدرج الوظيفي.

5- القدرة على إجادة لغات أجنبية.

6- المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

7- الخبرة النوعية والزمنية.

8- الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

9- الوظائف الإشرافية.

10- الإجازات الخاصة ونوعها.

11- الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

12- العلاوات التشجيعية.

13- خطابات الشكر والتقدير.

14- الجزاءات إن وجدت.

15- تقارير الكفاية لآخر عامين.

16 - محل الإقامة.

17- عدد 2 صورة شخصية.

18- صورة بطاقة الرقم القومي.

19- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه.

وكانت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طوال الفترة الماضية، تتسلم الطلبات التي ترد للوزارة باليد ولا تلتفت للطلبات التي تصل للوزارة بالبريد، كما استبعدت اللجنة كل الطلبات التي وصلت إليها وهي غير مستوفاة لشروط والمستندات المطلوبة في إعلان الوظائف.