بورسعيد تعلن استمرار الدراسة غدا: المحافظة لم تتأثر بالطقس السيئ

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، استمرار الدراسة غدا الأربعاء، لعدم تأثر المحافظة بالطقس المتقلب بسبب «نوة قاسم» التى تمر بالبلاد.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن بورسعيد تمر بطقس بارد ملبد للغيوم، ولم يحدث أمطار حتى الآن أو رياح نشطة محملة بالأتربة، وبالتالى فإنه لن يتم تعطيل الدراسة بمدارس بورسعيد غدا.

غرفة عمليات مركزية بتعليم بورسعيد تتابع الطقس على مدار الساعة

وصرح المصدر، أنه فى حال التقلبات الجوية سيتم وقف الدراسة حيث توجد غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وتحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة تغيرات الطقس على مدار الساعة.

غدا عقد امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى

وأعلن أن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى، المقرر له غدا الأربعاء، لن يتم تأجيله وفق الجدول المعلن له.

كانت محافظة بورسعيد قد شهدت اليوم طقسا باردا ملبدا بالغيوم ينذر بسقوط أمطار، وانخفضت درجة الحرارة إلى 13 درجة مئوية ووصلت الرياح إلى 19 كم فى الساعة، كما شهدت أسواق بورسعيد ركودا فى حركة التجارة بسبب الطقس المتقلب، وحرصت صفحات التواصل الاجتماعي على تحذير مرضى الحساسية بالمحافظة من النزول فى الشارع فى مثل هذه الأجواء، حيث تؤثر الرياح المحملة بالأتربة عليهم وتزيد من الإصابة بالربو، وأنه من المنتظر أن يستمر الطقس السيئ لغد الأربعاء طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.