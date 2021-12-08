«الري» تنقل إدارة 8 قطع أراض لإنشاء مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا

وافق الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على نقل إشراف الإدارة لـ 8 قطع أراض لتكون تحت تصرف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لإنشاء مشروعات تخدم المواطنين بمراكز: ديرمواس، ملوي، أبوقرقاص، والعدوة، بمحافظة المنيا والتي يجري تنفيذ أعمال تطوير الريف المصري بها، ليستفيد منها عدد كبير من الأهالي.

حلول سريعة للمشكلات واستجابة عاجلة لمطالب المواطنين

أعلن ذلك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال اجتماعه الدوري مع نواب البرلمان، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين، للعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات، بهدف الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين، والتي يتم من خلالها تعظيم الاستفادة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأشاد المحافظ بدعم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في حل أي عوائق، قد تواجه المنيا أثناء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

إتاحة الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي

قال "القاضي" إنه يجري تركيب 40 ماكينة صراف آلي (ATM)، للبريد المصري بقرى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإتاحة الخدمات المالية كافة، وتحقيق الشمول المالي، والتحول الرقمي، لمختلف فئات المجتمع أينما كانوا، خاصة بالقري والنجوع.

كما ناقش المحافظ، مع نواب البرلمان منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، إضافة إلى خطة المحافظة في القطاع الصحي .

واستعرض النواب عددا من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم، أمام رؤساء المدن ومديرى المديريات، والتي تم مناقشتها خلال الاجتماع في ضوء التعاون بين المحافظة ونواب البرلمان، بما يحقق النفع العام ويعود بالصالح على المواطنين.

وعبر النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لتواجده المستمر بين أبناء المحافظة وتواصل جولاته الميدانية، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.