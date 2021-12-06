أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. الكيلو يصل لـ140 جنيه ببعض المناطق

ينصح الأطباء بتناول اللحوم نظرًا لأنّها مصدر من مصادر البروتين الأساسية ومن العناصر الغذائية المهمة التي لها العديد من الفوائد الصحية، وفق ما جاء بقرير موقع «organic facts»، فهناك العديد من الفوائد لتناول اللحوم الحمراء حيث أنَّها تقوي المناعة وتعزز نمو العضلات، وتحسن الدورة الدموية، وتحمي صحة القلب كما أنَّها تعالج الأنيميا، ونظرًا لفوائدها المتعددة يحرص العديد من الأشخاص على تناولها، كما يبحثون عن أسعار اللحوم اليوم لمعرفة الأسعار بالأسواق وتحديد ميزانية خاصة بالشراء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، التي يختلف سعرها حسب المنطقة وأنواعها.

أسعار اللحوم اليوم

تراوحت أسعار اللحم الكندوز من 145 إلى 165 جنيهًا للكيلو في الأسواق للمستهلكين، وسجل الكيلو في بعض المناطق 140 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الضأن في الأسواق اليوم بين 150 و170 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 100 إلى 130 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اللحم المفروم في الأسواق اليوم بين 130 إلى 150 جنيهًا.

تراوحت أسعار السجق البلدي في الأسواق اليوم ما بين 120 إلى 140 جنيهًا.

سعر الكبدة واللحوم المختلفة

وتراوح سعر اللحم البتلو في محلات الجزارة والأسواق المختلفة اليوم، ما بين 130 و160 جنيهًا في الكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحم الاستيك والبفتيك ما بين 130إلى 160 جنيهًا للكيلو.

ويصل سعر الكيلو الواحد من عرق الروستو أو عرق الفلتو إلى 140 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة اليوم بين 130 إلى 145 جنيهًا للكيلو، كما تراوح سعر الإنتركوت من اللحوم البقري بين 140 إلى 150 جنيهًا للكيلو جرام، ويتراوح سعر الكوارع الواحد بين 100 جنيه إلى 110 جنيهات.