كيفية الإبلاغ عن سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة خلال الطقس السيئ    

يشهد اليوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، التي توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس بارد على الأنحاء كافة.

طقس غير مستقر ورياح تصل لعواصف

وتوقعت الهيئة أيضا، أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على عدد من مناطق الجمهورية، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وفي ظل الطقس السيئ وانتشار الرياح المحملة بالأتربة والرمال، الناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، قد تشهد بعض المناطق سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات، ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن هذه الحوادث، لرفع آثار الأعمدة والأشجار من الطرق.

كيفية الإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة

ويمكن الإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات في ظل الطقس السيئ وسقوط الأمطار أو هبوب الرياح، من خلال الاتصال بالخط الساخن 114، وفقا لما أعلنت عنه محافظة الجيزة.

وشددت محافظة الجيزة، على ضرورة تثبيت أي معلقات على واجهات المنازل والأسطح، وأي شيء قد يتأثر بالرياح الشديدة المحملة بالأتربة والرمال ويسقط، كما شددت على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر لتجنب الحوادث.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال بتجنب الغبار، وشددت على ضرورة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.