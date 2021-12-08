رئيس قسم الأرصاد الجوية يكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

يتساءل كثير من المواطنين عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية بنشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة بجانب انخفاض كبير في درجات الحرارة على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ويكشف الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي لـ«الوطن»، موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار.

موعد انتهاء حالة الطقس السيئ

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذروة الطقس السيئ ستكون اليوم الأربعاء، وبداية من غدٍ الخميس سيكون هناك تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية.

وأضاف «شاكر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة سوف ينتهي بداية من غدٍ الخميس ولكن اعتبارا من الغد سوف يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبري بجانب المدن الساحلية ومدن القناة.

رياح تصل لحد العاصفة

وفي نفس السياق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأجواء الجوية على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما حالة الطقس المتوقعة ليلا فمن المتوقع أن يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، كما توقعت الهيئة أن يكون هناك نشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على عدد من مناطق الجمهورية .