«الأرصاد»: استمرار الطقس السيئ واضطراب حركة الملاحة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم يشهد حالة من عدم الإستقرار بالأحوال الجوية، والتي بدأت بالأمس، فاليوم تستمر نشاط للرياح الجنوبية الغربية التي تبلغ سرعتها من 50 لـ40 كيلو متر في الساعة، ونشاط الرياح يؤدي لإثارة الرمال والأتربة وسيؤثر على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية وانخفاض الرؤية الأفقية، وتصل لحد العاصفة، خصوصًا على المناطق الجديدة والمدن الصحراوية، وهذا النشاط يؤدي لاضطراب شديد لحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط سيتجاوز 5 أمتار اليوم.

نشاط الرياح سيزيد الإحساس ببرودة الطقس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش والإعلامي محمود السعيد ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ نشاط الرياح سيزيد الإحساس ببرودة الطقس ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة أكثر من المعلنة.

وكشفت أنَّه من المتوقع سقوط الأمطار على المناطق الساحلية من البلاد مثل محافظة مطروح والإسكندرية ورفح والعريش، وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط، حيث متوقع اليوم سقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة، وتمتد بعض المناطق من جنوب الدلتا وتصبح أمطار خفيفة على هذه المناطق، وقد تصل الأمطار للقاهرة مع مساء اليوم ولكنها تكون ضعيفة جدا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15