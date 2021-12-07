حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. أمطار غزيرة ورياح تصل لحد العاصفة

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، شهدته كل الأنحاء خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن ساءت الأحوال الجوية في محافظة الإسكندرية بالتزامن مع نوة قاسم، ما جعل الأرصاد الجوية، تعلن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، إذ أنه من المتوقع، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كل الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، وتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس خلال الساعات القادمة، في كل الأنحاء، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها كالتالي:

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على كل الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% تقريبا على نماطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا على مناطق من جنوب الدلتا، قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هنا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم في الساعة، ويكون هناك ارتفاع في الأمواج بين 4 إلى 5 متر، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كم في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15