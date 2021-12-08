توزيع 56 مشروعا تنمويا وإعادة تأهيل مدرسة بقرية دقادوس في الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 56 مشروعا تنمويا على الأسر الأولى بالرعاية لأهالي محافظة الدقهلية، وذلك في قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مدرسة وتوزيع مساعدات موسمية من لحوم وكراتين مواد غذائية وألحفة وبطاطين.

توزيع أكشاك وقروض حسنة في الدقهلية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشروعات التنموية متمثلة في أكشاك وقروض حسنة، موزعة على النحو التالي: 45 قرضا حسنا للشباب غير القادر ومعدومي الدخل من مراكز وأبناء المحافظة، دعمًا للشباب، كما تم تسليم 11 كشكًا، لافتا إلى أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

إعادة تأهيل مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية

وأضاف شعبان، في بيان صحفي، أنه تم إعادة تأهيل مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية موضحًا أن الدعم المقدم شمل تطوير المباني، صيانة كاملة للمدارس، توريد ديسكات، سبورات داتا شو، شاشات عرض وتجهيز المعامل، عمل صيانة شاملة لدورات المياه والكهرباء.

وأكد استمرار الجمعية في تقديم الدعم الكامل للفئات غير القادرة بقرية دقادوس والقرى المجاورة من خلال عدد من المشروعات التي تقدمها والتي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر والتي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز، وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم

وذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة الدقهلية الأكثر احتياجا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم.