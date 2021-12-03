إحالة 97 من العاملين بالمستشفيات والوحدات المحلية‏ للتحقيق في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، عن إحالة 97 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والمحلية والبيطرية والجمعيات الزراعية المتغيبين عن العمل للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي منية النصر وطلخا خلال الأسبوع الماضي.

وأحالت المحافظة مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية خلال جولة المرور الميداني للتفتيش، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

حملات المرور لإدارة التفتيش والمتابعة في الدقهلية

وبحسب بيان محافظة الدقهلية فقد صدرت قرار الإحالة للتحقيق بناء على تقرير باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن ومراكز منية النصر وطلخا وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

التفتيش على الوحدات الخدمية في الدقهلية

ونظمت إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة‏ الدقهلية، حملات للمرور علي الوحدات الخدمية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات تنفيذا لتكليفات «محافظ الدقهلية» وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

أوضح تقرير باسم الشريف، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق عدد 3 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر وعدد 87 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية في كل من برمبال الجديدة ومستشفى منية النصر المركزي، وكذلك الوحدات الصحية في كل من ميت عنتر وشرنقاش وكفر الطويلة بمركز طلخا وعدد 7 من العاملين بالوحدة البيطرية بمركز منية النصر.

كما تم إحالة مسئولي الجمعية الزراعية بميت عنتر والوحدة الصحية بالطويلة بطلخا والوحدة البيطرية بمنية النصر للتحقيق حيث وجدت مغلقة أثناء حملات المرور في أوقات العمل الرسمية.