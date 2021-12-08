«الملا» يتابع مشروعات التنقيب في المؤتمر العالمي للبترول بمدينة هيوستن

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عدداً من الاجتماعات، خلال المشاركة في المؤتمر العالمي للبترول الثالث والعشرين الذي يقام فى هيوستن، تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت مباحثات مع رئيس شركة شيفرون العالمية «مايك ويرث»، كما عقد اجتماعاً مشتركاً مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية «ناتاشا بيليديس»، و«كلاى نيف»، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، وجلسة مباحثات مع «جون أرديل»، نائب رئيس شركة أكسون موبيل للبحث والاستكشاف.

مباحثات مع رئيس شيفرون العالمية

والتقى المهندس طارق الملا مع «مايك ويرث»، رئيس شركة شيفرون الأمريكية، وتم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة فى مصر وخططها لتكثيف أنشطة البحث بمناطق امتيازها، غرب البحر المتوسط وفى البحر الأحمر، وكذلك خططها لزيادة كميات الغاز التي يتم نقلها إلى مصر من حقول شرق المتوسط لإعادة التصدير بالاستفادة من البنية الأساسية التي تمتلكها مصر لإسالة الغاز الطبيعى والتى تؤهلها لتلعب دوراً محورياً كمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

وأوضح «ويرث»، أن توجه شيفرون للعمل في مصر جاء انطلاقاً مما حققته مصر من نجاحات في مجال صناعة البترول والغاز الطبيعي وما كشفت عنه من إمكانيات ومرونة ونهج احترافي مكنها من تحقيق نجاحات ومكاسب كبيرة، وذلك بعد تجربة إصلاح اقتصادي مثمرة، وأبدى تفاؤله بتحقيق نتائج أعمال متميزة بمناطق عمل شيفرون بمصر في ظل الدعم الذي توفره وزارة البترول والثروة المعدنية والاحتمالات والشواهد البترولية في هذه المناطق، واهتمام شيفرون بالإسراع بتنفيذ خططها فيها.

وأكد «الملا»، أن دخول شركاء بحجم شيفرون العالمية للسوق المصرية إلى جانب الشركاء العالميين بها، الحريصين على دعم استثماراتهم بمصر، يؤكد أن النموذج المصري في الإصلاح، وبخاصة في مجال صناعة البترول والغاز يعد تجربة ملهمة وتحظى بمتابعة واهتمام من المستثمرين، مشيراً إلى أن الجمهورية الجديدة لازالت لديها فرصاً واعدة للاستثمار تعمل على إتاحتها تباعاً وفق رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

اجتماع ثلاثي لبحث تنمية حقل أفروديت القبرصي

كما عقد المهندس طارق الملا، اجتماعا مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية «ناتاشا بيليديس»، و«كلاى نيف»، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنمية اكتشاف أفروديت للغاز بقبرص والإسراع بخطط وضعه على الإنتاج ونقل الغاز إلى مصر لإعادة تصديره من تسهيلات الإسالة، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقبرص وتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين لتكثيف التعاون في مجال الطاقة كأحد المجالات المهمة للبلدين والمنطقة وبما يحقق مصالح الشعبين.

مباحثات مع إكسون موبيل

والتقى الوزير مع «جون أرديل»، نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف، وتم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة بمصر وعمليات البحث بالمناطق التي حصلت عليها الشركة غرب البحر المتوسط بمصر.

وأكد نائب رئيس الشركة أن مصر تأتى على رأس أولويات شركة إكسون موبيل واهتمامها بالإسراع في تنفيذ الخطط الاستكشافية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمار في مجال البترول والغاز وكذلك توافر بنية أساسية قوية، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة البترول، وأكد الملا من جانبه، اهتمام الدولة بتوفير كل المقومات اللازمة لنجاح أنشطة الشركات العالمية العاملة في مصر وأن هناك فرصاً كثيرة للتعاون بين الجانبين في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بمصر وكذلك الفرص التي يتيحها التكامل الإقليمى الذي يتم من خلال منتدى غاز شرق المتوسط .