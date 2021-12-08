دنيا سمير غانم لـ «عبدالرحمن» أحد أبطال «قادرون باختلاف»: «فخورة بيك يا أجمل صوت»

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة جديدة لـ عبدالرحمن أشرف، وهو طفل من ذوي الهمم، بعد مشاركتهم في احتفالية «قادرون باختلاف»، الذي شارك فيها كبار نجوم الفن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رسالة دنيا سمير غانم لـ عبدالرحمن

وعلقت دنيا سمير غانم على صورتها مع عبدالرحمن عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، «بحبك اوي يا عبدالرحمن وفخورة بيك يا أجمل صوت ربنا يوفقك».

عبدالرحمن أشرف يوجه رسالة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكشف عبدالرحمن أشرف، من ذوي الهمم، تفاصيل مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف، قائلا: «وجهت سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي عن أحسن مشروع قام بتنفيذه»، ورد الرئيس: «مشروع حياة كريمة، ومبسوط جدا بالمشاركة».

دنيا سمير غانم تشارك في احتفالية «قادرون باختلاف»

وشاركت الفنانة دنيا سميرغانم، جمهورها مقطع فيديو من كواليس تدريبها على الحديث بلغة الإشارة، قبل مشاركتها في احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، في أول عودة فنية لها بعد وفاة والديها، إذ قدمت أغنية بعنوان «بلادي اسلمي» باستخدام لغة الإشارة لوصف كلمات الأغنية، وذلك برفقة مجموعة من الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

وكتبت دنيا سمير غانم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «شكرا مادونا إحدى بطلات قادرون باختلاف هي اللي علمتني لغة الإشارة على أغنية بلادي اسلمي».