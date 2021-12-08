وزير التعليم العالي: نسعى لإقرار مبدأ التعاون متعدد الأطراف

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ اليوم تنطلق الدورة الرابعة عشر من المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إلى جانب انطلاق فاعليات الدورة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وما يصاحبها من فاعليات وأحداث هامة وبتشريف ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير التعليم العالي، إنَّ الفعاليات تنطلق وبمشاركة السفراء والوزراء والشخصيات العامة والعلماء والباحثين من مختلف المجالات العلمية والثقافية والتربوية، من مصر والدول الصديقة والشقيقة يجتمعان لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالتعليم والتكنولوجيا والابتكار في محاولة جادة لربط الحاضر بالمستقبل وعبور التحديات لآفاق العمل المشترك في سبيل تقدم الإنسانية.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال كلمته بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور الرئيس السيسي، أنَّ عمل مصر في مجالات التربية والعلوم والثقافة بالحرص التام للتنسيق والتعاون مع دول العالم أجمع بما يكفل تحقيق ما نصبوا إليه من تكامل للخبرات واستفادة من كل تجارب النجاح حول العالم.

نسعى لإقرار مبدأ التعاون متعدد الأطراف

واستكمل: تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لإقرار مبدأ التعاون متعدد الأطراف، وسيلة للوصول للأهداف التي تضمنها الاستراتيجات الوطنية والخطط التنفيذية لتطوير وتحديث هذه المجالات، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر الفاعليات للمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في شتى المجالات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

النسخة الثانية لمنتدى التعليم العالي تنطلق تحت عنوان «رؤية المستقبل»

ويُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».