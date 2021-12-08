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تحطم مروحية عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي (فيديو)

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سارة ثروت
12:09 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
تحطم مروحية - أرشيفية

تحطم مروحية - أرشيفية

أعلن سلاح الجو الهندي، اليوم الاربعاء، تحطم مروحية عسكرية كانت تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال «بيبين راوات» وطاقمه وأفراد أسرته في ولاية «تاميل نادو» جنوب الهند.

سقوط ضحايا جراء تحطم مروحية عسكرية

وبحسب شبكة «إن دي تي في» الهندية، أضافت القوات الجوية الهندية في بيان، أن المروحية كانت تقل 14 شخصا، وقد تحطمت وهي في طريقها إلى قاعدة عسكرية في مدينة ويلينجتون، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا، كما أظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية محلية حطام المروحية، وعمال الإنقاذ وهم يكافحون وسط الدخان الكثيف والنيران.

وقالت القوات الجوية، إن المروحية تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز Mi-17V5 وعلى متنها الجنرال «بيبين راواتء» كما أصدرت أوامر فى التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

عمليات إنقاذ

وبحسب وكالة انباء «رويترز»، جرى إنقاذ 3 أشخاص من الحادث الذي وقع في مدينة كنور بمنطقة جبال النيلجيريس، يعانون جميعهم من إصابات خطيرة، في حين انتشل عمال الإنقاذ 4 جثث متفحمة، حيث إن الجرحى ومن بينهم الجنرال راوات نٌقلوا إلى مستشفى فور وقوع الحادث.

وبحسب التقارير الأولية، اشتعلت النيران في المروحية بعد هبوطها، وبمجرد أن علمت الإدارة المحلية بالحادثة، هرعت القوات إلى الموقع وأطلقت عملية إنقاذ بمساعدة السكان المحليين.

أول رئيس أركان للدفاع في الهند

وفي 2019، عين «بيبين راوات»، كاول رئيس أركان للدفاع في الهند (CDS) من قبل حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، حيث أنشئ هذا المنصب بهدف دمج الخدمات الثلاث في الهند، الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وغردت القوات الجوية على حسابها الشخصى عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، أنه صدر أوامر بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث .

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