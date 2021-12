تحطم مروحية عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي (فيديو)

أعلن سلاح الجو الهندي، اليوم الاربعاء، تحطم مروحية عسكرية كانت تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال «بيبين راوات» وطاقمه وأفراد أسرته في ولاية «تاميل نادو» جنوب الهند.

وبحسب شبكة «إن دي تي في» الهندية، أضافت القوات الجوية الهندية في بيان، أن المروحية كانت تقل 14 شخصا، وقد تحطمت وهي في طريقها إلى قاعدة عسكرية في مدينة ويلينجتون، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا، كما أظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية محلية حطام المروحية، وعمال الإنقاذ وهم يكافحون وسط الدخان الكثيف والنيران.

وقالت القوات الجوية، إن المروحية تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز Mi-17V5 وعلى متنها الجنرال «بيبين راواتء» كما أصدرت أوامر فى التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

Visuals from the spot where an Indian Air Force chopper crashed in Tamil Nadu-a state in southern part of India.

