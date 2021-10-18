مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية جنوب غرب ألمانيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، جراء تحطم مروحية في ولاية «بادن-فورتمبيرج» الواقعة جنوب غربي ألمانيا، كما خلف الحادث حطاما تناثر على مسافة عدة مئات من الأمتار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الشرطة الألمانية: الحادث وقع وسط منطقة غابات

وقالت الشرطة في مدينة هايلبرون القريبة من مكان الحادث، إن الحادث وقع وسط منطقة غابات قرب بلدة بوخن الصغيرة بعد ظهر أمس الأحد، مشيرة إلى أن المروحية من طراز «روبنسن آر44»، فيما لم يتم حتى الآن تحديد سبب تحطمها.

وشهدت ألمانيا في عام 2020، 4 حوادث لطائرات هليكوبتر في الطيران المدني في البلاد، فيما لم يسفر أي من هذه الحوادث عن إصابات خطيرة أو وفيات.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلنت وسائل إعلام ألمانية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة «بويبلينجين بـ ولاية بادن فورتمبيرج الفدرالية الواقعة جنوب غربي البلاد .

وقالت الشرطة الألمانية في ذلك الوقت، إن فرق خدمات الطوارئ عثرت على حطام طائرة «بايبر» ذات المحرك الواحد، مؤكدة مصرع 3 أشخاص، مشيرة غلى أن حادث التحطم وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار شتوتجارت بـ5 دقائق فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي مارس 2015، تحطمت طائرة ركاب ألمانية كانت تقل في ذلك الوقت، 150 شخصا في منطقة جبال الألب الفرنسية خلال رحلتها من مدينة برشلونة الأسبانية إلى مدينة دوسلدورف الألمانية.

وقالت السلطات الفرنسية في ذلك الوقت، إنه لم ينج أي من الركاب، ومعظمهم من ألمانيا وأسبانيا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».