رسائل طمأنة حول متحور أوميكرون: أقل خطورة من دلتا

أكّد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أنَّ المتحوّر «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المساجد، ليس أسوأ من سابقه بل قد يكون أخف، ومن المقرر تحديد مدى شدته بعد أسابيع، وفقا للمؤشرات الأولية.

«أوميكرون» ليس أكثر شدة من «دلتا»

قال «فاوتشى»، في تصريحلت نقلتها وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، أنَّه من المؤكّد بأن المتحورالجديد «أوميكرون»، ليس أكثر شدة من متحور «دلتا»، كما أن هناك إشارات إلى أنَّه قد يكون أقل شدة، مؤكّدًا عدم ظهور أي أعراض شديدة للمتحوّر الجديد حتى الآن، حيث أشارت تقارير من جنوب إفريقيا، إلى أنَّ معدلات دخول المصابين بمتحور «أوميكرون» الحديد للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.

متحوّر أكثر عدوى لا يتسبب بمرض أكثر شدة

وأوضح «فاوتشي»، أنَّ وجود متحور أكثر عدوى لا يتسبب بمرض أكثر شدة ولا يؤدي إلى ازدياد عدد حالات الإصابة التي تستدعي النقل إلى المستشفيات.

منظمة الصحة العالمية تطمئن المواطنين بشأن متحور «أوميكرون»

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنَّه لا يوجد أي مؤشرات تدل على أنَّ متحوّر «أوميكرون» يسبب مرضًا أشد مقارنة بمتحور «دلتا»، وذلك بعد أيام من دراستها شدة متحور فيروس كورونا الجديد.

التشكيك فى فاعلية اللقاحات المتوفرة ضد متحور «أوميكرون»

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عن مسؤول الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، أنَّه ليس هناك أي داعي للتشكيك في فعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد فيروس كورونا في الحماية ضد متحور «أوميكرون» الجديد.

واستكمل: «لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أيّ داعي للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع متحوّر أوميكرون»، داعيًا إلى ضرورة الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث في هذا الشأن.