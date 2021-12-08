الصحة العالمية تخاطب الدول لحماية الأطفال والمدارس من كورونا وتلمح لـ«إجبارية اللقاح»

ذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أنّ الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 14 عاما يمثلون الآن أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 المبلغ عنها في المنطقة، مطالبة دول العالم بـ«حماية الأطفال والمدارس» وسط الزيادة السريعة في الإصابات بين الشباب في المنطقة.

تضاعف أعداد إصابات ووفيات كورونا في أوروبا

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتور هانز كلوجه، إنّ اللقاح الإجباري يجب أن يكون «الملاذ الأخير على الإطلاق»، مشيرا إلى أنّ وفيات كوفيد -19 لازالت «أقل بكثير من الذروة السابقة». لكنه أكد أنّ حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تضاعفت في الشهرين الماضيين في المنطقة التي تضم 53 دولة وتمتد إلى وسط آسيا.

وشدد كلوجه، على التهديد المستمر من متحور دلتا واسع الانتشار، وأشار إلى أنّ المتحور الجديد أوميكرون يمثل حتى الآن 432 حالة مؤكدة في 21 دولة في المنطقة.

وجاء حديث للصحفيين من مقر منظمة الصحة العالمية في أوروبا في كوبنهاجن بالدنمارك، حيث قال: «لا يزال متحور دلتا هو السائد في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، نعلم أنّ لقاحات كوفيد-19 لا تزال فعالة في الحد من الأعراض الشديدة والوفيات الناجمة عنه، ولم يتضح بعد كيف وما إذا كان أحدث متحور للفيروس المثير للقلق، أوميكرون، سيكون أكثر قابلية للانتقال، أو أكثر أو أقل خطورة».

الصحة العالمية تطالب الدول بحماية الأطفال والمدارس

وتابع أنّ معدل الإصابة بكوفيد-19 أعلى بمرتين إلى 3 مرات بين الأطفال الصغار من متوسط عدد السكان في بعض الأماكن. حيث يميل الأطفال إلى مواجهة حالات أقل خطورة من الفئات السكانية الأكثر ضعفا مثل كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضاف أنّه مع اقتراب العطلات المدرسية، يجب أن نعترف أيضا بأنّ الأطفال ينقلون العدوى الى آبائهم وأجدادهم في المنزل، مع زيادة خطر إصابة هؤلاء البالغين بمرض خطير، أو دخول المستشفى أو الوفاة عند عدم تلقيحهم، تتجاوز عشرة أضعاف المخاطر الصحية للأطفال أنفسهم.