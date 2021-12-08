وزير التعليم العالي: الثورات الصناعية متسارعة.. وتسهم في تقدم الأمم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكر منذ عامين أنَّ «مصر قد فاتها الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة، ونتمنى متفوتناش الثورة الصناعية الرابعة ويبقى لينا دور فعال في هذه الثورة».

وأوضح عبدالغفار، خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ «الثورات الصناعية تتسارع بشكل كبير في التوقيتات، إذ أننا بدأنا في الثورة الصناعية الخامسة التي بنت على الثورة الصناعية الرابعة ولكن بطريقة فيها تكامل أكثر من أن يكون هناك تنافس بين الإنسان والتكنولوجيا».

تطويع التكنولوجيات الحديثة لخدمة البشرية بطريقة أكتر استدامة وصديقة للبيئة

وأضاف عبدالغفار، أن وعي الإنسان والأيدي والعقول البشرية بأهمية الثورات الصناعية في الإطار الصناعي كان له دور كبير في تحقيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة التي قيل أنها عهد للمصالحة بين الإنسان والآلة وتطويع التكنولوجيات الحديثة لخدمة البشرية، بطريقة أكتر استدامة وصديقة للبيئة.

وتابع وزير التعليم العالي: «بدأنا نسمع عن مصطلحات جديدة، زي الذكاء المعزز وأيضًا نسمع عن الإنسان المعزز، الثورة الصناعية الخامسة هي تعتبر ربط كل الثورات السابقة لخدمة البشرية وخدمة الإنسان، دائما كانت الثورات الصناعية كانت في خدمة الإنسان وتقدم الأمم».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

النسخة الثانية لمنتدى التعليم العالي تنطلق تحت عنوان «رؤية المستقبل»

يُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».