خدمات طبية لـ73 ألف سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 73 ألفا و901 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

فحص الضغط والقياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مشيراً إلى فحص 5132 سيدة ضمن فعاليات المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضي.

260 وحدة صحية لتنفيذ المبادرة بجميع مراكز المنيا

وأوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتطلق مديرية الصحة 5 قوافل طبية تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تستمر حتى 30 ديسمبر الجاري بالقرى الآتية: بلة المستجدة بمركز بني مزار يومي الإثنين والثلاثاء 13و14 ديسمبر، قرية حلوة بمركز مطاي، يومي الأربعاء والخميس 15و16 ديسمبر، قرية تل العمارنة بمركز دير مواس، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 ديسمبر، قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 ديسمبر، قرية الجهاد 4 بمركز العدوة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 ديسمبر.