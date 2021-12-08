طقس المنيا اليوم.. برد قارص وشمس ساطعة و«الري» تجهز مخرات السيول

يسود المنيا طقس قارص البرودة بجميع أنحائها، ما أجبر جميع المواطنين على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، في الوقت الذي تسطع فيه الشمس، وتختفي فيه الغيوم من سماء المحافظة، فيما أتخذت مديرية الري والموارد المائية إجراءات وتدابير احترازية تحسبا لحدوث تغيرات مفاجئة وسقوط أمطار محتملة قد تصل لحد السيول، لذا واصلت أعمال تجهيز المخرات الطبيعية والصناعية خاصة في قرى شرق النيل.

انتظام اليوم الدراسي وخطة لمواجهة سقوط الأمطار

ولم تتأثر العملية التعليمية بالطقس غير المستقر في المنيا، حيث انتظم اليوم الدراسي في جميع المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، خاصة أن مديرية تعليم المنيا وضعت خطة مسبقة للتعامل مع أي تغيرات في الطقس وسقوط أمطار، ومنها صيانة الكهرباء وتغير أي فيش ووصلات تالفة، وتنبيه الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة.

وتضمنت الإجراءات تشكيل لجنة إدارة أزمات وكوارث في كل إدارة تعليمية وداخل جميع المدارس، وتقديم نصائح للطلاب بالإذاعة المدرسية خلال طابور الصباح لتوعيتهم بكيفية تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقري والنجوع، مع إخطار المديرية بأي ملاحظات موجودة بالمباني والمنشآت التعليمية مثل الأبواب والنوافذ والأسوار، وذلك للعمل علي إصلاحها حفاظا علي سلامة الجميع.

المحليات تجهز معدات وسيارات كسح للتعامل مع تقلبات الطقس

ورفعت الوحدات المحلية بالمدن درجة الاستعداد للتعامل مع أي تغيرات في الطقس بمحافظة المنيا، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم علي تجهيز جميع المعدات اللازمة للتعامل مع الأمطار حال سقوطها فجاءة وتفعيل غرف العمليات بالمراكز وربطها بديوان عام المحافظة ومركز إدارة الأزمات والكوارث للتعامل الفوري والسريع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن تجهيز سيارات كسح بجميع أفرع الشركة بالمراكز لإزالة أي تجمعات لمياه الأمطار مع التأكد من سلامة بالوعات الصرف بالشوارع، لمنع تجمعات المياه وتسيير حركة المرور، كما واصلت مديرية الري أعمال تجهيز وتطهير مخرات السيول لضمان تدفق وسريان المياه حال سقوط أمطار غزيرة.