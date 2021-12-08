مدير «التعاون الإسلامي»: المنظمة تعبر عن موقف حضاري له شواهد ثقافية وتاريخية

قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إنَّ المنظمة تعبّر عن موقف حضاري له شواهد ثقافية كثيرة تاريخية وعلمية وتطبيقية، مبينًا أنّ المنظمة تسعى مع الدول الأعضاء لتبني قائمة من المطامح في هذا المسار:

- أولًا: التذكير الدائم بهذه الحضارة والشواهد لحضارة الأجداد.

- ثانيًا: الاهتمام لبمناهج النشأ والشباب في العلوم والرياضيات، فجميع مايتعلق بالذكاء الاصطناعي خوارزميات.

- ثالثًا: لابد من الحث على بناء الشراكات من أجل اعتماد سياسات ضرورية علمية جدا تبني وتستوعب عالم الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وكل ما يتعلق بهذه العلوم الجديدة، فلابد أيضًا من الاستثمار في علوم الفضاء كونها علوم مستقبل، ولابد من حث الجامعات على استيعاب علوم الغد التي تحتوي بشكل كبير على مهن الغد.

جاء ذلك خلال حديث المدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالجلسة الأولى بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى التعليم العالي تحت عنوان «رؤية المستقبل»

يُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».

ويتناول المنتدى، عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.