عبدالغفار: زرع شرائح في جسم الإنسان تتيح المعلومات بـ«رمشة عين»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الثورة الصناعية الخامسة شهدت صراعا دائما بين الذكاء الإنساني والاصطناعي، وكيفية الاستفادة من القدرات الإنسانية في الذكاء وقدرات الآلة في الذكاء، ومن هنا جاء مصطلح «الذكاء المعزز»، وهو مزيج بين الذكاء الإنساني والصناعي.

الأجهزة التي نستخدمها حاليا ستكون من الماضي

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المرحلة الحالية من الثورة الصناعية الخامسة، ومن خلال تطور العلوم والتكنولوجيا في مجالات كثيرة، سنرى قريبا 5g و6g، وسنرى أنّ الأجهزة التي نستخدمها الآن ستكون من الماضي وستظهر تكنولوجيات حديثة.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّنا قد نرى قريبا الدكتور مجدي يعقوب يجري عملية جراحية للقلب من مركز القلب في أسوان، وعملية أخرى في الوقت ذاته من خلال إنسان آلي، كما سنشهد زرع كثير من الشرائح الدقيقة في جسم الإنسان، مضيفا: «من خلال التقنيات دي يبقى عنده فرصة يتصفح ويلجأ لمحركات البحث بمجرد رمشة عين، ويوصل لمرحلة تحصيل معلومات كتير بشكل سريع».

المعلومات ستصبح متاحة بشكل ميسر جدا

وأكد عبدالغفار، أنّ هذا الأمر سيغيّر فكرة التعليم الذي اعتمد في فترات طويلة على التذكر والحفظ، فالمعلومات ستصبح متاحة بشكل ميسر جدا، وسنحتاج لمزيد من المهارات والقدرات الخاصة بالمستقبل، مثل التفكير النقدي والتحليلي وحل المشكلات المنطقية، والقيادة والتأثير الاجتماعي، وسنستعد لوظائف جديدة كي يستطيع الإنسان مواكبة متطلبات المستقبل، فالمنافسة في وظائف العالم ستكون بين الموهبة والإبداع.