السيسي: تصدينا لقضية التعليم في مصر بشكل كامل

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التعليم بدول منظمة التعاون الإسلامي، وعن جودة التعليم بهذه الدول، «بتكلم عن التعليم عن دول منظمة التعاون الإسلامي ولو كنتو تقبلو أنه ده يتقال على مصر أنا قابله، وفي مصر تصدينا لهذه القضية بجلاء، وقولنا لو كان مطلوب بالمعايير العددية لكل مليون شخص 100 جامعة يبقى محتاجين نعمل 100 جامعة واتحركنا علشان نعمل جامعات، وعملنا توأمة مع جامعات عالمية علشان يعلمونا وعلشان الجودة وعلشان ينظمو».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، « هذا موضوع نقبله بكل ود نتعلم من غيرنا ونتعلم كويس علشان نآخد مسارنا ونحقق لشبابنا وشابتنا».