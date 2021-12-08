طقس الفيوم: صقيع ورياح شديدة ومعاناة لمرضى «الجيوب الأنفية»

تشهد محافظة الفيوم عدم استقرار في حالة الطقس ما بين انتشار للغيوم وسطوع الشمس، إضافة إلى كتلة من الهواء البارد والرياح الشديدة التي تضرب المحافظة، فيما تشهد الشوارع المختلفة حالة من الهدوء النسبي بسبب تجنب المواطنين الخروج للشوارع إلا للضرورة بفعل زيادة درجات البرودة، حيث تزداد البرودة باقتراب حلول المساء.

الفيوم تسجل 7 درجات مساءً

وتُسجل درجة الحرارة طبقاً لـ "طقس الفيوم" اليوم، طبقاً للأرصاد الجوية، 19 درجة مئوية نهاراً، وتنخفض بدرجة كبيرة بحلول المساء لتصبح 7 درجات مئوية فقط، بينما بلغت سرعة الرياح 34 كيلو متر في الساعة وأخذت اتجاه غربي جنوبي شرقي، فيما بلغت سرعة هبات الرياح 55 كيلو متر في الساعة.

معاناة مرضى الجيوب الأنفية

ويعاني مرضى الجيوب الأنفية من طقس الفيوم اليوم، بسبب شدة البرودة، وارتفاع مستوى تلوث الهواء، مما جعلهم يصابون بصعوبة في التنفس وتهيج في الحلق، بينما حذر الأطباء مرضى الحساسية والربو والجيوب الأنفية من الخروج للشوارع في هذا الجو إلا للضرورة القصوى.

«المحشي» وجبة الفيومية في الشتاء القارس

وتعتبر وجبة "المحشي" هي الوجبة الرئيسية خلال طقس الفيوم السيئ لمواجهة البرد القارص، يليها تناول شوربة العدس مع البصل الأخضر، حيث يعتبرها الأهالي وجبات التدفئة والشبع في ذلك الطقس شديد البرودة.

بينما ينتشر في القرى عادات طهي المحشي على "الكانون" ليحصلوا على طعام بنكعة مختلفة بفعل نيران الخشب.

"الراقية" وسيلة التدفئة بالقرى

تقول نور محفوظ، ربة منزل، لـ "الوطن"، إنّه بحلول المساء يجتمع أفراد الأسرة بالكامل، ويشعلون النيران ويلتفون حولها للشعور بالدفئ، «أعددت الكانون لتسوية المحشي، إضافة إلى الفشار والشاي الذي نصنعه على نيران (الراقية) - وهي إشعال النيران في (كوالح الذرة أو الأخشاب أو الحطب)، الطعم يكون مختلف ولذيذ ولا يقارن بأي نوع شاي آخر».