درجة الحرارة في الفيوم.. طقس شديد الحرارة وتوقعات بارتفاع تدريجي

ارتفعت درجة الحرارة في الفيوم بصورة كبيرة، منذ أول أيام أغسطس الجاري، حيث سجلت درجة الحرارة 41 درجة، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، كاشفةً أنّ ارتفاع درجة الحرارة يستمر في محافظة الفيوم لمدة أسبوعين تصل ذروتها الأحد المُقبل حيث تسجل درجة الحرارة 45 درجة، بينما ارتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية ووصل إلى 10 درجات، بينما وصلت سرعة الرياح إلى 11 كم في الساعة، فيما بلغت هبّات الرياح 15 كم في الساعة.

درجة الحرارة في الفيوم.. ارتفاع الضغط وانخفاض الغطاء السحابي

ووفقاً للأرصاد الجوية فيما يخص درجة الحرارة في الفيوم، فإنّ نسبة الرطوبة سجلت 14%، وبلغت درجة التكثف 8 درجات، فيماانخفض الغطاء السحابي ليصبح 2% فقط.

42 درجة وستزداد درجتين.. الأرصاد تكشف درجة الحرارة في الفيوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ درجة الحرارة في الفيوم، ستزداد غداً بمعدل درجتين حيث ستسجل درجة الحرارة 42 درجة بينما يشعر المواطنين بكونها أكثر من ذلك بمعدل درجة، فيما تنعدم تماماً أي احتمالية لتساقط الأمطار.

الأهالي يهربون من ارتفاع درجة الحرارة في الفيوم

وهرب الأهالي من ارتفاع درجة الحرارة في الفيوم، إمّا بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج طوال النهار، وقضاء مصالحهم إمّا في الصباح الباكر أو بعد العصر مع بدء انخفاض درجات الحرارة بصورة تدريجية، فيما يهرب الآخرون من ارتفاع درجات الحرارة إلى بحيرة قارون، أو في وادي الريان، حيث يقضون النهار في السباحة، ثم يستمتعون بتناول وجبات الأسماك، والطعام البدوي عقب انكسار درجة الحرارة مع حلول فترة المساء.