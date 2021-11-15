طقس الفيوم اليوم.. لطيف نهاراً وليلاً والأهالي يبحثون عن المطر

شهدت محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جواً دافئاً نهاراً قد يكون مائل للحرارة أحياناً، حيث ظهرت الشمس ساطعة معظم ساعات اليوم الاثنين، بينما تكون درجة الحرارة لطيفة مساءً، ولكنها تصبح أكثر برودة في الساعات المتأخرة من الليل، وسط انخفاض نسبة الرطوبة بالمحافظة، وانعدام وجود الشبورة على الطرق الزراعية أو المناطق القريبة من المجاري المائية، فيما يشعر أهالي محافظة الفيوم بالترقب جراء استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وعدم سقوط أمطار مثل باقي محافظات الصعيد، قائلين: «نفسنا نشوف مطر».

طقس الفيوم اليوم دافئ والعظمى 27 درجة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة في محافظة الفيوم اليوم الاثنين، 27 دجة مئوية نهاراً، وسط جو دافئ مائل للحرارة قليلاً، بينما تنخفض تدريجياً مع حلول المساء لتصل إلى 16 درجة مئوية ليصبح الجو لطيفاً، وتزداد برودته بتأخر الليل، بينما بلغت سرعة الرياح 9 كم في الساعة.

استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السئ

على جانب آخر، وضعت محافظة الفيوم، العديد من آليات المحافظة لواجهة ظروف الطقس السئ خلال الشتاء، حيث استعدت كل القطاعات ووضعت خطة لمواجهة الطقس السئ فور حدوثه، بالإضافة إلى إتخاذ العديد من التدابير لمواجه الأمطار، كما جرى رفع حالة الاستعداد للقصوى في الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومديريات الخدمة المختلفة.

تطهير الترع والأبحر ومتابعة مناسيب المياه

وكشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّه شدد على ضرورة متابعة جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي، وتوفير سيارات كسح ومعدات شفط المياه، بالإضافة إلى متابعة مناسيب المياه أولاً بأول، ومراجعة محطات رفع مياه الري على مختلف الأبحر، للتأكد من كفاءتها للعمل في حالة وجود أي سيول أو أمطار.

مراجعة أماكن الإيواء كسكن بديل

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة مراجعة أماكن الإيواء كسكن بديل في حالة حدوث سيول أو وجود موجة طقس سئ دمرت المنازل، موجهاً بضرورة مراجعة مخزون المساعدات الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية بشكلٍ كافٍ.