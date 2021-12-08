مصرع 2 وإصابة 3 آخرين في 3 حوادث مرورية ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، في 3 حوادث سير بنطاق محافظة بني سويف، الأول وقع إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، والثاني وقع إثر انقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية دلاص بمركز ناصر، والثالث وقع إثر انقلاب سيارة نقل «تريلا» بالطريق الصحراوي الشرقي.

مصرع شاب في تصادم سيارتين ملاكي بـ«صحراوي بني سويف»

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه وفاة شاب بموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "رمضان محمد نور الدين" 25 سنة، مقيم بالقاهرة، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 2 في انقلاب دراجة نارية بمدخل قرية دلاص

كما تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، إثر انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بمدخل قرية دلاص بمركز ناصر شمال المحافظة بني سويف، نتج عنه إصابة شخصين.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: محمد عبد الحميد أحمد، 42 سنة، خفير نظامي، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكريمة فوزى عبداللطيف، 31 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وفاة سائق وإصابة آخر في حادث ببني سويف

كما تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر انقلاب سيارة نقل تريلا بالطريق الصحراوي الشرقي، ونتج عنه وفاة سائق السيارة وتعرض التباع لإصابات طفيفة.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "سيد عبد العاطى سيد" 52 سنة، سائق، مقيم محافظة القليوبية، وإصابة التباع "دون بيانات" بإصابات طفيفة، وتم استخراجه من أسفل السيارة، ونقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.