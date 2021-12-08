تامر حسني يعلن تأجيل حفله الغنائي بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الفنان تامر حسني تأجيل حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقالمته مساء اليوم، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الشديدة التي تعاني منها مصر منذ ساعات.

تامر حسني يكشف عن تأجيل حفله الغنائي

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «تمّ التواصل الفوري مع إدارة جامعة مصر العريقة لتأجيل حفل اليوم لسوء الأحوال الجوية الشديد و حرصاً منا على سلامة جمهورنا الكريم وتمت الموافقه على الفور وستعلن الجامعه عن الموعد المقبل إن شاء الله».

قبل تأجيله.. حسني يوجه نصائح لجمهوره

وكان «حسني» وجه رسالة إلى جمهوره منذ ساعات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «بالنسبة لحبايب قلبي اللي إن شاء الله جايين حفلة جامعة مصر، بوصيكوا بجواكت تقيلة جداً بجد الجو مش برد عادي».

وتابع: «دا تلج أنا في البروفة دلوقتي وتقريبًا اتجمدت، مش هوصيكوا لو عرفتوا تلبسوا جرايد تحت الهدوم يا ريت، خصوصا لو في أي أطفال جايين، أرجوكم متنسوش».

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أنَّ آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم «مش أنا» الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، ويشارك في بطولته بجوار تامر كل من: حلا شيحة، ماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكي وشيرين وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

كما طرح تامر حسني مؤخرًا أغنية بعنوان «صعبة»، التي اقتربت من تحقيق 60 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عبدالرحمن شوقي وإخراج تامر حسني.