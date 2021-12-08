مصر في المرتبة 16 عالميا بين أكثر الدول إنتاجا للسجائر

تعتبر الدولة المصرية من الأسواق الجاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات، ومنها قطاع السجائر وإنتاجها وبيعها، خاصة أن مصر تعتبر من الدول المرتفعة في استهلاك السجائر وإنتاجها.

وأكدت كراسة الشروط الجديدة، التي أعدتها هيئة التنمية الصناعية والخاصة برخصة السجائر الجديدة، إن الفترة الماضية شهدت تناميا ملحوظا في حجم استهلاك السجائر، وأضافت أنه من المتوقع استمرار تنامي السوق خلال المرحلة القادمة، فالاستهلاك الحالي للسجائر في السوق المصري يبلغ حوالي 4 مليار علبة سجائر سنويا.

ولفتت إلى أنه هناك نمو يقدر بنحو 7% سنويا، الأمر الذي يؤدي إلى استحواذ السوق المصري على المركز الـ 16 عالميا بين أكثر الدول إنتاجا للسجائر في العالم.

شروط الحصول على رخصة السجائر الجديدة

وأصدرت هيئة التنمية الصناعية كراسة الشروط الخاصة برخصة السجائر الجديدة، وجاءت أبرز الاشتراطات التي أعلنتها كراسة الشروط، أن تكون الشركة المتقدمة شركة مساهمة أو تحت التأسيس، وفي حالة ما إذا كانت الشركة تحت التأسيس تقدم بيانا كاملا بالمؤسسين والنسبة المئوية لكل منهم وجنسياتهم واتفاق المؤسسين وممثلهم القانوني ولن يتم دراسة أية طلبات تتضمن أسماء شركاء مجهولي الجنسية.

توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع بواسطة الدولة

كما يجب أن يتم توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع بواسطة الدولة أو أي من الشركات التابعة لها طبقا للأسعار التي يحددها المجلس الأعلى للطاقة، وتلتزم الشركة بتوصيل الكهرباء من أقرب موقع متاح بمعرفتها وعلى نفقتهـا مـع سداد قيمة استهلاكها بالأسعار التي يتم تحديدها.

ومن المقرر أن يكون يوم 22 يناير المقبل، آخر موعد لتسليم عروض الشركات للحصول على الرخصة، وستحصل الشركة الفائزة على حق تصنيع السجائر التقليدية والشعبية في الحدود الدنيا والسجائر الإلكترونية بطاقة إنتاجية 50 مليار سيجارة في العام الواحد.