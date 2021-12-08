جلسة حوارية بمركز معلومات الوزراء بعنوان «التكنولوجيا المالية.. فرص وتحديات»

تناولت الدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد والتنمية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، موضوع التكنولوجيا المالية والفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وذلك خلال حوار الخبراء من ستوديو مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

في البداية عرّفت الدكتورة سوزانا، خدمات التكنولوجيا المالية، على أنها عبارة عن مزيج ما بين الخدمات المالية التقليدية مع الاعتماد على التكنولوجيا في تلك الخدمات، باستخدام التطبيقات الإلكترونية.

أهمية التكنولوجيا المالية في استراتيجية الدولة

وأشارت إلى أهمية التكنولوجيا المالية في استراتيجية الدولة، للتحول نحو اقتصاد رقمي وغير نقدي، من خلال تحقيق الشمول المالي بالعمل على استهداف المواطنين التي لا تشملهم الخدمات البنكية.

وأوضحت الدكتورة سوزانا، الأثر الإيجابي الذي انعكس على قطاع التكنولوجيا المالية بسبب فيروس كورونا، في ظل حالة الإغلاق وصعوبة الوصول للخدمات المالية التقليدية، الأمر الذي دفع لزيادة الاستثمارات العالمية في القطاع لتصل إلى 105 مليار دولار خلال 2020.

المجالات المختلفة لقطاع التكنولوجيا المالية

كما استعرضت المجالات المختلفة لقطاع التكنولوجيا المالية، الذي جاء في مقدمتها قطاع المدفوعات، الذي يسيطر على نحو 47% من القطاع، كما تضم خدمات التكنولوجيا المالية قطاعات مثل التأمين والإدارة المالية.

وأوضحت أهم عوامل الجذب في السوق المصرية في قطاع التكنولوجيا المالية، ومنها عدد المستهلكين والنظام البيئي الداعم للشركات الناشئة بالإضافة إلى وجود القاهرة، ضمن أفضل النظم البيئية لعمل الشركات الناشئة خلال 2020، وفقًا لتقرير النظام البيئي العالمي.

وأشارت أستاذة الاقتصاد والتنمية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، إلى أهم المخاطر والمعوقات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية وعلى رأسها مخاطر الأمن السيبراني، وعدد مشتركي الإنترنت والبنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وتوقعت أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، مزيدًا من شركات اليونيكورن في الفترة المقبلة، بعد شركة فوري والتي كانت الأولى في مجال التكنولوجيا المالية.