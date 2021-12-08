جدول امتحانات الرابع الابتدائي نصف العام.. تنطلق 15 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جدول امتحانات الرابع الابتدائي، لمنتصف العام الدراسي 2021-2022، الذي يبدأ يوم 15 يناير المقبل ويستمر حتى 20 يناير من نفس الشهر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، طريقة وضع أسئلة الامتحان لجميع المواد، أنَّه سيتمّ وضع الامتحان من بنك الأسئلة، وسيتمّ اختيار الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّ امتحانات منتصف العام الدراسي لرابعة ابتدائي، سيكون في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي 9 أكتوبر حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

جدول امتحانات الرابع الابتدائي نصف العام

وحددت وزارة التربية مواعيد امتحانات رابعة ابتدائي لنصف العام الدراسي وهي كالتالي:-

- السبت 15 يناير امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف)، والتربية الدينية (ساعة ونصف).

- الأحد 16 يناير امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف)، والمهارات المهنية (ساعة ونصف).

- الاثنين 17 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (ساعة ونصف)، وICT (ساعة ونصف).

19 يناير امتحان إجازة من امتحانات رابعة ابتدائي

- الثلاثاء 18 يناير امتحان لغة انجليزية (ساعة ونصف).

- الأربعاء 19 يناير امتحان إجازة الأخوة الأقباط (عيد الغطاس).

- الخميس 20 ينايير امتحان الرياضيات (ساعة ونصف).

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في مدة 30 دقيقة وهو ما يعادل زمن حصة دراسية واحدة لكل مادة، ضمن الامتحانات الشهرية بنظام التقييم الجديد، لقياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة، لتقديم الأفضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما.

وبدأت الامتحانات، يوم 5 ديسمبر في جميع المدارس الابتدائية، طبقاً للجدول المحدد من وزارة التربية والتعليم، وتنتهي غداً الخميس، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات، ومدة الامتحان 30 دقيقة وتضمن حصة دراسية.