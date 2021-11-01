جدول امتحانات رابعة ابتدائي.. تعلنه المدارس خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، بدء الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية، حيث تُعلن كل إدارة تعليمية جداول الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ إنّ الامتحانات مركزية وليست موحدة، موضحة أنّ لكل مادة اختبار يعقد على مستوى المدرسة وليس مجمعا لجميع المواد الدراسية، مؤكدة أنّ كل مدرسة تنظم عقد الامتحانات لتوزيع المواد الدراسية على عدة أيام، بحيث لا تعقد الامتحانات في يوم واحد.

مصدر: أسئلة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية في مناهج أكتوبر ونوفمبر

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أسئلة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية التي تعقد أواخر الشهر الحالي، ستكون في مناهج أكتوبر ونوفمبر، مؤكدا أنّ الامتحانات الشهرية مركزية وليست موحدة، وأنّ الامتحانات ستعقد في اليوم الدراسي بشكل عادي جدا، منوها بأنّ اليوم الدراسي قد يعقد فيه امتحان مادتين وكل مدرسة ستنظم عقد الاختبارات بجداول محددة.

امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ستعقد أواخر نوفمبر الحالي

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ستعقد أواخر نوفمبر الحالي وأول ديسمبر المقبل، وأنّ مدة زمن الامتحان وقت الحصة العادية، والهدف من الامتحان الشهري تقييم الطلاب والتأكد من تحقيق نواتج التعلم في الدروس.

وأضاف المصدر، أنّ التلاميذ في الترم الأول من العام الدراسي الحالي يؤدون امتحانين فقط، الأول في أواخر نوفمبر وفي بداية ديسمبر المقبل، شرط أن يجمع هذا الامتحان نواتج التعلم والدروس التي تعلمها الطالب منذ بدء العام الدراسي حتى موعد عقد الامتحان، أما الامتحان الثانى هو اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول ويعقد في موعده وفق خريطة العام الدراسي الجديد.

امتحانات رابعة ابتدائي مركزية وليست موحدة على مستوى الجمهورية

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ امتحانات رابعة ابتدائي مركزية وليست موحدة على مستوى الجمهورية، موضحا أنّه طالب بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال عقد الامتحانات الشهرية، منوها بأنّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ خطتها الاستراتيجية في تطوير منظومة العملية التعليمية بمصر.