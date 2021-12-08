«التعليم» تعلن جدول امتحانات رابعة ابتدائي منتصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي منتصف العام للعام الدراسي 2021- 2022، الذي يبدأ يوم 15 يناير المقبل إلى الخميس 20 من الشهر نفسه.

وضع الامتحان من بنك الأسئلة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّه يتمّ وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلفًا من مدرسة لأخرى، وتكون عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد 15 سؤالًا.

الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّ الامتحان سيتمّ في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.