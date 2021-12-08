اليوم.. طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

لليوم الرابع علي التوالي، يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات الشهرية بنظام التقييم، والتي بدأت يوم 5 ديسمبر في جميع المدارس الابتدائية، طبقاً للجدول المحدد من وزارة التربية والتعليم.

ويؤدي طلاب رابعة ابتدائي اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في مدة 30 دقيقة وهو ما يعادل زمن حصة دراسية واحدة لكل مادة.

اختبارات ديسمبر لقياس حجم استيعاب التلاميذ

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات شهر ديسمبر لرابعة ابتدائي تغطي المناهج حتى منتصف نوفمبر المقبل، والهدف منها، هو قياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة، لتقديم الأفضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما.

إعلان جميع نتائج امتحانات رابعة نهاية العام بالألوان

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم إعلان نتيجة الاختبارات الشهرية، طبقاً لنظام التقييم الجديد، وأنه سيتم إعلان جميع النتائج في نهاية العام على شكل ألوان وليس درجات.

وأكدت وزارة التعليم، أن هناك تعليمات للمدارس باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحان والتشديد على الالتزام بـ ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد بين مقاعد الطلاب داخل الفصول أثناء سير الامتحان، بالإضافة إلى تعقيم جميع الفصول التي تعقد فيها امتحانات رابعة ابتدائي.

15 يناير امتحانات نصف العام لرابعة ابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2022 لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكده أن الامتحان يبدأ يوم 15 يناير المقبل وتنتهي يوم 20 يناير من نفس الشهر.

وطالبت وزارة التعليم المديريات التعليمية، في خطاب لها المرسل، بإدراج مواعيد الامتحانات، ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل، ومنح الأربعاء 19 يناير، إجازة من امتحانات نصف العام بمناسبة عيد الغطاس للمسيحيين.