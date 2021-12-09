6 تحديات تواجه المستثمرين على طاولة رئيس الهيئة القومية للتأمينات

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، صباح أمس الأربعاء، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، لاستعرض التحديات والمعوقات كافة التي تواجه المستثمرين، وتعزيز التواصل بينهم والهيئة، خلال الفترة المقبلة.

ترأس الاجتماع كلا من الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، بحضور عدد من قيادات الهيئة، بحضور قرابة 150 مستثمرا من أعضاء الجمعية العمومية لمستثمرى العاشر من رمضان.

ورحب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بقيادات هيئة التأمينات، في إطار خطة الجمعية لمد جسور التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية كافة، وعلى رأسها «القومية للتأمينات»، تزامنا مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

من جانبه، نوه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا بملف التأمينات وأصحاب المعاشات، وهو ما أنقذ النظام من الانهيار في عام 2022، وفقا لتقارير منظمة العمل الدولية، ليجرى وضع خطة استراتيجية فورية، وميكنة المنظومة بالكامل، وفق خطة زمنية بتقارير شهرية للمتابعة، تُعرض على الرئيس شخصيا، حتى الانتهاء منها في شهر يوليو 2023، ونتحول إلى منظومة إقتصادية متطورة للغاية.

التحديات التي تواجه المستثمرين

ويتمثل التحدى الأول الذى يواجه المستثمرين، وفقا لإستعراض جمعية مستثمرى العاشر في الفوائد والمديونيات؛ إذ طالبت الجمعية بضرورة النظر في هذه الفوائد التي تتخطى أصل مبلغ المديونية، وربط مديونية الشركات بوقف التعامل مع المصالح الحكومية، ووضع ألية لجدولة مديونيات الشركات، بحيث تسدد دفعة مقدمة لا تتجاوز 25%، وتسدد الأقساط مع الربط الشهري.

أما التحدي الآخر فيتمثل في تأخير صرف قيمة الإجازات المرضية، وتعدد الإجراءات والبطء في استلام ملفات العاملين المطلوب عرضهم على لجنة عجز، والثالث في الأجر التأميني الإجباري للسائق، الذى يجب تعديله دون باقي المهن، والنظر في تعطيل صدور القرارات من مكاتب التأمينات التي تحتاجها المنشأت متعددة الفروع في المحافظات.

أما التحدي الرابع فيكمن في سن المعاش، وهو عدم تناسب معاش بلوغ سنه مع الأجر التأميني، في حين يحتسب المعاش في حالة الوفاة أو العجز، و«الخامس» ضرورة تجهيز مكاتب التأمينات بالعاشر من رمضان، ورفع كفائتها وتوفير العدد المناسب من الموظفين، و«السادس» في إعادة النظر في وقف صرف تعويض الدفعة الواحدة للإناث عند الزواج.

«التأمينات» تستعرض استراتيجيتها وتقدم تسهيلات لمستثمرى العاشر

على صعيد متصل، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، الاستراتيجية الجديدة للمستثمرين، التي تتمثل مراحلها تلبية مباشرة للتحديات كافة التي تواجه المستثمرين، والحفاظ على أموال المعاشات، في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية، والعناية الخاصة من الرئيس السيسى لهذا الملف.

ووافق «عوض» على طلب الأمين العام للجمعية، أيمن رضا، بعمل لجنة مشتركة بين الجمعية والهيئة لطرح المشكلات كافة التى تواجه المستثمرين، ووضع الحلول الفورية لها بما يحقق المصالح المشتركة.

كما وافق رئيس الهيئة، على مطالبات جمعية مستثمرى العاشر بتقسيط المديونيات على المنشآت الصناعية في العاشر من رمضان، بحيث تكون أقل من 100 ألف جنيه، تقسط على 3 سنوات، والمديونيات التي تتراوح من 500 ألف إلى مليون جنيه على 5 سنوات، والتي تتجاوز مليون جنيه على 7 سنوات.

كما طلب رئيس الهيئة القومية للتأمينات من الشركات التي لم تصرف العلاوات الخمسة بإرسال طلباتهم للهيئة لدراستها والصرف فورا، خاصة أنها صرفت العلاوات الـ5 في الحكومة والقطاع الخاص.

توقيع اتفاق مع شركة مايكروسوفت

وكشف اللواء جمال عوض عن توقيع اتفاق مع شركة مايكروسوفت لعمل منظومة رقمية للمنظومة في غضون 18 شهرا، وتشغيل تجريبي 3 أشهر، تتمثل في ربط الهيئة مع 21 جهة حكومية، أبرزها مصلحة الضرائب، وعمل حملات تفتيشية مشتركة بين الضرائب والتأمينات.

وتقدم الهيئة 120 خدمة تأمينية يجرى الآن تطويرهم بالكامل، منهم 15 خدمة مهمة ربطت على بوابة مصر الرقمية، تخدم المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والسيارات وأصحاب المعاشات، كما أطلقت 8 خدمات تفاعلية جديدة، وتحول أرشيفها إلى إلكترونى.

وأكد «عوض» أن القانون الجديد للتأمينات يحتوى عمل نظام اقتصادي اجتماعي، يدار بعقلية اقتصادية يستهدف تعظيم العوائد على أصحاب المعاشات، بعد أن فضت التشابكات مع وزارة المالية مع الدولة، وأصبح نظام التأمينات قائم بذاته، مشيرا بأن الهيئة لديها فاض 500 مليار جنيه، 75% منهم يجرى استثمارهم في سندات وأذون خزانة، و25% منهم يجرى الآن عمل صندوق استثمار أوجه استثمارية مُثلى لتلك الأموال وفق القانون الجديد.

بوادر التطوير أفرزت عدة شبكات فساد

ولفت رئيس الهيئة إلى أن بوادر التطوير وفق المنظومة الجديدة، أفرزت عدة شبكات فساد داخل الهيئة وتحويل 120 موظف للنيابة «العامة، والإدارية» حتى الآن.

ووفقا لرئيس هيئة التأمينات، يجرى التعامل مع 13.5 مليون مواطن مؤمن عليه، و10.5 مليون من أصحاب المعاشات الحاليين 4.8 مليون منشأة، منهم 4.8 مليون سيارة، ولدى الهيئة 124 ألف موظف منتشرين على مستوى الجمهورية في 591 مقر.

وصرفت الهيئة 255 مليار جنيه معاشات خلال العام الماضي، مقابل اشتراكات حصلت بقيمة 145 مليار، كما أن لـ«التأمينات» 700 مليار جنيه ديون مستحقة لدى الدولة تصرف مقسطة على 50 سنة.

استجابة تشريعية

وأبدى الدكتور محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، استجابته للمطالبات كافة التي تريدها الهيئة لعرضها على مجلسي النواب والشيوخ، لإجراء أي تعديلات في أي مواد قانونية ترغب فيها «التأمينات» لتسهيل مهمتها في تطوير المنظومة.