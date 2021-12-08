«التأمينات» تعلن مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع حتى 7 سنوات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدي التأمينات حتى 7 سنوات، لمن تزيد قيمة المديونية على مليون جنيه وتقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، على أن يكون مٌقدم المديونية 15% من إجمالي المبالغ المستحقة للتأمينات، وكذلك منح شهادة تأمينات مؤقتة لمدة 6 أشهر بدلا من 3 أشهر.

وشددت التأمينات في بيان لها، على ضرورة الانتظام في سداد الربط والقسط الشهري، حتى لا تصبح عقبة في ممارسة جميع أنشطتهم التجارية.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثلي العديد من الشركات والمصانع العاملة بالمدينة، وخلال اللقاء قدم عوض شرحا مبسطا بالرؤية الاستراتيجية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة.

تضع كل إمكاناتها ومساندتها لدفع عجلة الإنتاج

واستمع رئيس الهيئة إلى بعض العقبات التي تواجه المستثمرين في أعمالهم، التي تتعلق بعمل الهيئة، ووجه بحلها فورا، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع كل إمكاناتها ومساندتها لدفع عجلة الإنتاج والوقوف جنباً إلى جنب مع كل المستثمرين العاملين داخل الجمهورية ووضع مصلحة العامل المصري في المقدمة.

إطلاق خدمة تسجيل استمارة «1 و2 و6» عبر موقع الهيئة

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيرا على جميع أصحاب الأعمال، ولسرعة إنجاز الأعمال، تم إطلاق خدمة تسجيل استمارة «1، 2، 6» عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg .

إتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية

ولفت إلى أنه تمت إتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية وكذلك تم تطبيق الرؤية المستقبلية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم فصل أداء الخدمة عن مقدمها لتوفير بيئة عمل مناسبة، والدفع بكوادر شابة مدربة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية للتعامل مع المستثمرين.

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان تعد من أكبر المناطق الصناعية في مصر، وبها ما يزيد على 8 آلاف منشأة بالإضافة إلى 245 ألف مؤمن عليه.