جامعة مصر تقرر إقامة حفل تامر حسني المؤجل الأحد المقبل

كشف الفنان تامر حسني، منذ قليل، عن تأجيل حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم على استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشر «تامر حسني» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تمّ التواصل الفوري مع إدارة جامعة مصر العريقة لتأجيل حفل اليوم لسوء الأحوال الجوية الشديد وحرصاً منا على سلامة جمهورنا الكريم وتمت الموافقة على الفور وستعلن الجامعة عن الموعد المقبل إن شاء الله».

إقامة حفل تامر حسني المؤجل الأحد المقبل

وقررت جامعة مصر إقامة الحفل الغنائي لتامر حسني الأحد المقبل 12 ديسمبر بدلًا من اليوم، وقالت في بيانها: «حرصاً منا على سلامة الطلاب والجمهور الكبير الذى بادر بحجز الحفلة، وكل الضيوف الكرام تم التواصل مع الفنان تامر حسني وتم على الفور تأجيل الحفل ليوم الأحد المقبل 12 ديسمبر».

تفاصيل حفل تامر حسني

وأضاف البيان: «ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يحضر لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة، إذ يتميز تامر حسنى بتقديمه في هذا الحفل لأكبر مسرح في العالم ،في انتظاركم الأحد المقبل بعون الله ».

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم «مش أنا»، ويشاركه البطولة: حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكي وشيرين، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.