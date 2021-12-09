6 معلومات عن فيلم «مربع برمودا» قبل طرحه بدور العرض

طرح الفنان ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، برومو فيلم «مربع برمودا»، الذي يعرض ابتداء من يوم 22 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، ونعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفيلم.

معلومات عن فيلم «مربع برمودا»

- ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالأكشن.

- يجسد الفنان مصطفى خاطر في الفيلم، شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، وتمر الشخصية بتحولات درامية كثيرة.

- تجسد الفنانة روجينا ضمن أحداث الفيلم شخصية «تيتي السلحدار».

- تبعد أحداث فيلم «مربع برمودا» عن قصة مثلث برمودا الغامضة.

- المقصود من اسم الفيلم هو شهر «برمودة» في التقويم المصري القديم.

- يظهر الفنان عمرو عبدالجليل بشكل مختلف خلال الفيلم؛ إذ يؤدي شخصية تدعى «حبشي»، ضمن الأحداث.

فريق عمل فيلم «مربع برمودا»

«مربع برمودا» من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

مصطفى خاطر يجهز لفيلمه الجديد «تماسيح النيل»

من ناحية أخرى، يجهز الفنان مصطفى خاطر لفيلمه الجديد «تماسيح النيل»، من بطولة حمدي الميرغني، خالد الصاوي، وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشارك «خاطر» في موسم الرياض بمسرحية «عائلة تس»، من بطولة بيومي فؤاد، محمد سلام، شيماء سيف، أوس أوس وغيرهم من النجوم، من إنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أوتاكا.

وكان آخر أعمال مصطفى خاطر فيلم «العارف»، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.