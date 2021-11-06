المخرج طارق رفعت ينتهى من تصوير فيلم «مربع برمودا»

انتهى المخرج طارق رفعت من تصوير آخر مشاهد فيلم «مربع برمودا»، وذلك وفقا لما أعلنه في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، والذي انطلق تصويره في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يبدأ «رفعت» خلال الفترة المقبلة العمل على وضع اللمسات النهائية ليكون جاهز للعرض في السينمات مع بداية عام 2022.

وكشفت الفنانة روجينا عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم وهي «تيتي السلحدار»، وقالت خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي» إن الفيلم يعتبر تجربة جديدة ومختلفة في حياتها، موضحة: «الشخصية اعتبرها نقلة مختلفة بالنسبة لي في السينما، وعلى قد طرافتها على قد صعوبتها، خاصة إني لم أقدم هذا النوع من الأعمال من قبل والسيناريو مكتوب بشكل جيد».

مخرج فيلم «مربع برمودا»: أداء روجينا وهنا شيحة في الفيلم مفاجأة

ونفى المخرج طارق رفعت أن تكون أحداث فيلم «مربع برمودا» قريبة من قصة مثلث برمودا الغامضة، ولكن المقصود هو شهر «برمودة» في التقويم المصري القديم، وأكد أن أداء هنا شيحة وروجينا للكوميديا خلال الفيلم سيكون مفاجأة بالنسبة للجمهور، وذلك وفقا للقائه مع برنامج «ET بالعربي».

كما يظهر الفنان عمرو عبد الجليل بمظهر مختلف خلال الفيلم حيث يؤدي شخصية تدعى «حبشي» ضمن الأحداث، أما الفنان مصطفى خاطر فيقوم بدور رسام ومصصم «جرافيك»، مؤكدا أن تفاصيل الشخصية مختلفة تماما عن الأعمال التي قدمها من قبل.

فريق عمل فيلم «مربع برمودا»

يضم فيلم «مربع برمودا» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، شيرين رضا، هنا شيحة، سوسن بدر، روجينا بالإضافة إلى بيومي فؤاد ومحمد جمعة، وهو من تأليف السيناريست هشام هلال، والذي ينتمني لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالأكشن.