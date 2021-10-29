روجينا تكشف تفاصيل دورها في فيلم مربع برمودا: «تيتي» شخصية مختلفة

تواصل الفنانة روجينا تصوير باقي مشاهدها في فيلمها الجديد «مربع برمودا» والذي تشارك فيه بجانب كوكبة كبيرة من النجوم، وخلال العمل ستقدم شخصية مختلفة تماما عليها تقدمها للمرة الأولى.

وقالت روجينا في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تقدم شخصية مختلفة تماما عليها، و«سعيدة بالعمل في فيلم مربع برمودا، الشخصية مجرد ما قرأتها وعرفت تفاصيلها شدتني جدا وكنت حابة أن أعملها وأشارك في الفيلم دا».

تفاصيل شخصية روجينا في فيلم مربع برمودا

وتابعت روجينا، «أنا بعمل شخصية واحدة اسمها تيتي، وهي شخصية أرستقراطية ولكنها مختلفة تماما، وهتكون مفاجأة للجمهور، ومينفعش خالص أن أحرق منها أي حاجة لأنها كراكتر مميز».

وعن وجود «لازمة» معينة في شخصيتها بفيلم مربع برمودا، مثل دورها في مسلسل البرنس، قال «ممكن بس المرة دي مش هتكون لازمة من خلال كلمة معينة برددها، لا ممكن بقي تكون حركة ثابتة معايا في الأحداث».

كما عبرت روجينا عن سعادتها بالعودة مرة أخرى إلى السينما بعد غياب دام لفترة طويلة، خاصة أنها تحب السينما وفضلت العودة بعمل قوي.

فيلم مربع برمودا

فيلم مربع برمودا بطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة ومحمد ثروت ورشا بن معاوية، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم عدد من ضيوف الشرف، ومنهم دينا، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

مسلسل بنت السلطان

وشاركت روجينا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بنت السلطان، وشارك في بطولته باسم سمرة وحسن أبو الروس وأحمد مجدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.