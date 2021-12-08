«الصحة» تحدد نوع الجرعات للتطعيم ضد شلل الأطفال

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، منشورا توضح فيه نوع الجرعات والطعم الذي سيجري إعطاءها للأطفال خلال الحملة القومية لتطعيم ضد شلل الأطفال، موضحة أن الجرعة والطعم، يتوقف على عمر الطفل، مشددة على جميع الأمهات، بضرورة تطعيم أطفالهن لتجنب الإصابة بشلل الأطفال.

الحملة لتطعيم ضد شلل الأطفال تنطلق 19 ديسمبر

وأعلنت وزارة الصحة، أن تطعيم الأطفال سيكون من خلال الفرق المتنقلة والثابتة المتواجدة في جميع المحافظات للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي من المقرر أن تنطلق يوم 19 ديسمبر في مختلف المحافظات لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى عمر خمس سنوات، وذلك لتحصين الأطفال من بعض الأمراض، أبرزها مرض شلل الأطفال.

فرق طبية متنقلة في مختلف المحافظات

وأوضحت «الصحة» أن الحملات القومية التي تنطلق لتطعيم ضد شلل الأطفال، ستكون من خلال فرق طبية متنقلة في مختلف المحافظات والمراكز والقرى، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بجانب تواجد أيضا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.

الهدف من تطعيم الأطفال لتقوية مناعة الأطفال

وأكدت الوزارة، أن الهدف من تطعيم الأطفال لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، وإعطاء الجسم مناعة إضافية للتصدي لأي فيروسات أو بكتيريا تهاجم الأطفال خلال فترة الطفولة والتي يكون الجسم الطفل مُعرضا للإصابة بالعديد من الفيروسات والأمراض.

تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل

وأشارت «الصحة» إلى أن الحملة القومية لتطعيم الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.