«المصل واللقاح» توضح أعراض الحصول على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن الحصول على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يعطي الجسم مناعة قوية تساعد على بقاء الأجسام المضادة لفترة زمنية أطول داخل الجسم وتساعد على الحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عند الإصابة بالعدوى.

الجرعتين المختلفتين من كورونا لا تسبب آثار جانبية

وأضاف الحداد في تصريحات لــ«الوطن»، أن الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين من اللقاحات المضادة للفيروس لا تسبب أي مشاكل ولا تؤدي إلى أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين مختلفتين من اللقاح للوقاية من العدوى.

الأعراض الجانبية عند الحصول على الجرعتين

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أنه وفقا للدراسات التي أجريت والتجارب التي تمت والأعراض التي تم رصدها على الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا لا تدع للقلق وتتشابه مع باقي الأعراض التي تم رصدها عند الحصول على جرعتين من نفس اللقاح، وتتمثل الأعراض التي لوحظت في جرعتين من لقاحين مختلفين في:

- احمرار أو تورم مكان الحقن

- ارتقاع درجة الحرارة

- ألم في المفاصل والعضلات

- الإرهاق

اللقاح خير وسيلة للوقاية من الإصابة

وأكد «الحداد»، أن الحصول على اللقاح يعد الخيار الأفضل لمواجهة فيروس كورونا وذلك من خلال الأجسام المضادة التي يكتسبها الجسم من اللقاح والتي تساعد على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عند الإصابة بالفيروس.

ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية

وأكد أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس وتتمثل تلك الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، الحصول على اللقاح المضادة لفيروس كورونا».