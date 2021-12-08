مواصفات امتحان الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2022.. 20 سؤالا للعربي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، مواصفات امتحان الرابع الابتدائي نصف العام 2022 منتصف العام الدراسي 2022/2021، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 15 يناير المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم منح طلاب الصف الرابع الابتدائي، يوم الأربعاء 19 يناير إجازة من امتحانات نصف العام بمناسبة عيد الغطاس للمسيحيين، مؤكدة أن الامتحان سيكون في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي في 9 أكتوبر الماضي، و حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

مواصفات امتحان الرابع الابتدائي من بنك الأسئلة

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الرابع الابتدائي نصف العام 2022، منتصف العام الدراسي 2022/2021 وهي كالتالي:

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة.

- يتم اختيار الاسئلة عن طريق التوجيه.

- أسئلة الامتحان مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا.

- عدد الأسئلة لباقي المواد 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

جدول امتحانات الرابع الابتدائي نصف العام

وحددت وزارة التربية مواعيد امتحانات رابعة ابتدائي لنصف العام الدراسي وهي كالتالي:

- السبت 15 يناير امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف)، والتربية الدينية (ساعة ونصف).

- الأحد 16 يناير امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف) والمهارات المهنية (ساعة ونصف) .

- الإثنين 17 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (ساعة ونصف) وICT ) ساعة ونصف) .

- 19 يناير امتحان إجازة من امتحانات رابعة ابتدائيالثلاثاء 18 يناير امتحان لغة انجليزية (ساعة ونصف).

- الأربعاء 19 يناير امتحان إجازة الأخوة المسيحييين (عيد الغطاس).

- الخميس 20 ينايير امتحان الرياضيات (ساعة ونصف).