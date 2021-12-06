«التعليم»: لم نتلق شكاوى من امتحانات رابعة ابتدائي بالمدارس

لليوم الثاني على التوالي، يؤدي الطلاب امتحان الصف الرابع الابتدائي الشهرية، في مادتي العلوم والمهارات المهنية بنظام التقييم الجديد في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، طبقًا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات وضعتها وزارة التعليم، وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، وهو الهدف من نظام التقييم الجديد، مشيرًا إلى أن كل امتحان يحتوي على 10 أسئلة يتم اختيارها من على بنك الأسئلة من خلال موجهي العموم بالإدارات، ويكون لكل مدرسة امتحان مختلف.

تقييم الامتحانات من جانب المدرسة وتحت إشراف التوجيه

وأكدت وزارة التعليم، أن امتحانات اليوم تسير بأمان دون حدوث أي مشاكل، وأن الوزارة لم تتلق أي شكاوى خاصة بالامتحانات من أي مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن أسئلة الاختبار قصيرة متنوعة تشمل الاختيار من متعدد وصح وغلط، والهدف منها قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات.

وبالنسبة لتصحيح الامتحان والتقييم، أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يتم تقييم الامتحان من جانب المدرسة، وتحت إشراف التوجيه وإدارة المدرسة، حيث يكون التقييم عن طريق الألوان وليس الدرجات.

بالألوان تقييم امتحانات رابعة ابتدائي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نتيجة التقييم في نهاية العام الدراسي ستكون في صورة أربعة ألوان كالتالي:-

1- اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100).

2- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

3- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

4- اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).